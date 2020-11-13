Машина сбила ребенка на велосипеде на улице Бабушкина

По словам очевидцев, ребенок жив.

На улице Бабушкина у дома №77 днем 13 ноября произошло ДТП: машина сбила ребенка на велосипеде. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы происшествия.

Подробностей об инциденте не появлялось, пока на место прибыли полицейские и карета скорой помощи. О состоянии ребенка пока не поступало официальной информации, однако очевидцы пишут, что ребенок жив, а "крови на асфальте было немного". В комментариях также появлялись версии о том, что велосипедистом был вовсе не ребенок, а вполне взрослый мужчина, но точная версия пока, повторимся, неизвестна.

Именно на том месте нет наземного пешеходного перехода, только 100 м подземный и 200 м (назад) наземный. Там всё-время пешеходы перебегают, не хотят идти в переход. заметили пользователи соцсетей

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Фото: Марк Янушкевич, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Видео: Piter.TV