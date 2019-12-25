В Петербурге со стрельбой остановили пьяного водителя на Mercedes

В салоне машины сидел владелец авто.

В ночь на 7 ноября сотрудники ГИБДД ловили в Колпинском районе Петербурга водителя-нарушителя. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, замеченный на перекрестке Южной улицы и Петрозаводского шоссе "Мерседес" совершал подозрительные маневры, а также не захотел останавливаться по требованию полиции.

Инспекторам пришлось пуститься за увеличившим скорость нарушителем в погоню, во время преследования водитель по-прежнему не реагировал на требования об остановке и грубо нарушал ПДД. Полицейские сделали предупредительный выстрел из табельного оружия, затем ещё несколько раз выстрелили по колесам преследуемого автомобиля. Только тогда иномарку удалось остановить, за ее рулем оказался 41-летний пьяный петербуржец, а в салоне сидел 40-летний владелец машины. Обоих нарушителей доставили в полицию, собственника привлекли к административной ответственности за передачу автомобиля нетрезвому водителю.

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Фото: pixabay