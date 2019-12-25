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Полосу Московского шоссе перекрыли из-за улетевшей в кювет фуры
Сегодня, 15:23
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smirenny

Полосу Московского шоссе перекрыли из-за улетевшей в кювет фуры

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Большегруз попал в ДТП у Курьерского проезда.

Днем в воскресенье, 25 октября, в соцсетях петербуржцы сообщили, что на Московском шоссе произошла авария с участием большегруза: фура улетела в кювет. 

Очевидцы отметили, что одну из полос шоссе пришлось перекрыть, чтобы вытащить фуру из кювета. Движение перекроют в сторону Петербурга. Как именно произошло ДТП, пока неясно. 

В комментариях петербуржцы уточнили, что фура стояла там неделю.

Ранее мы писали, что появилось видео ночной аварии с пьяным военнослужащий на каршеринге.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, московское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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