Полосу Московского шоссе перекрыли из-за улетевшей в кювет фуры

Большегруз попал в ДТП у Курьерского проезда.

Днем в воскресенье, 25 октября, в соцсетях петербуржцы сообщили, что на Московском шоссе произошла авария с участием большегруза: фура улетела в кювет.

Очевидцы отметили, что одну из полос шоссе пришлось перекрыть, чтобы вытащить фуру из кювета. Движение перекроют в сторону Петербурга. Как именно произошло ДТП, пока неясно.

В комментариях петербуржцы уточнили, что фура стояла там неделю.

Ранее мы писали, что появилось видео ночной аварии с пьяным военнослужащий на каршеринге.

Фото: vk.com/spb_today