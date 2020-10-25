  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:15
537
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Появилось видео ночной аварии с пьяным военнослужащий на каршеринге

0 0

Водителем оказался 24-летний курсант Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

В воскресенье, 25 октября, полицейские устроили погоню за пьяным 24-летним курсантом Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского на каршеринге. Видео с места событий появилось в распоряжении редакции Piter.TV. 

На кадрах видно, что финал погони закончится ДТП в кармане дома № 48, корпус 1 по Богатырскому проспекту. Молодой человек врезался в припаркованные автомобили. 

Пьяный водитель задержан.

Ранее мы сообщали о том, что двое мужчин с пистолетом изъяли выручку из кафе на Космонавтов.

Видео:Piter.TV

Теги: каршеринг дтп, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии