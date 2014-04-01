Полиция применила водометы на акции молодежи в брюссельском парке. Об этом сообщили местные журналисты. Инцидент зафиксирован вечером 1 апреля. Известно, что правоохранительные органы смогли вытеснить из парка Буа де ля Камбр демонстрантов. Ранее там собрались порядка пяти тысяч человек ради участия в "фестивале".
Представители закона напомнили, что администрация города запретила проведение мероприятия, так как на территории Бельгии действуют ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Молодежь не стала расходиться и проявила агрессию в отношении полиции. Наблюдались факту кидания бутылок и палок. Через громкоговорители офицеры заставили большинство разойтись по домам.
Напомним, что Брюссель ужесточил требования к населению в преддверии пасхальных каникул. Школьники переведены на дистанционное обучение до 25 апреля. Действует запрет на внутренний туризм и поездки по ЕС.
В ходе протестов во Франции пострадали 37 полицейских.
Фото: Pixabay.com
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