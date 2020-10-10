Полиция пресекла акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Журналисты сообщили о нескольких задержанных.

Полиция пресекла акцию в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Об этом заявил журналист "Интерфакса", который находится на месте событий. По данным корреспондента, представители ОМОН не дали состояться несогласованной с властями города акции в поддержку бывшего губернатора региона. Изначально активисты встретились на площади имени Ленина перед зданием местного правительства около 12 часов по местному времени. Полчаса сторонники Фургала скандировали лозунги.

Далее местные жители направились по проезжей части центральных улиц Хабаровска, но затем - вернулись на площадь. На место прибыла полиция. Сотрудники закона задержали нескольких человек. На данный момент правоохранители дежурят на крыльце правительственного здания.

По данным "Интерфакса", в поддержку арестованного Сергея Фургала собралось около 500 человек. Представители оппозиции оценивают собравшихся на площади в тысячу человек. Акция не согласована с региональными властями. Власти города заявили, что еженедельно акции протеста собирают все меньше активистов. Требования митингующих не меняются.

Дегтярев прокомментировал ситуацию с протестами в Хабаровске.

Видео: YouTube / RusNews