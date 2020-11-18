Причина смерти государственного служащего устанавливается.

Полиция нашла мертвым украинского судью после посиделок со следователем и адвокатом. Об этом рассказали местные журналисты из издания "Страна.ua". Трагедия произошла на территории села Погреба Киевской области с представителем Печорского Районного суда Виталием Писанцем. Известно, что накануне смерти мужчина отдыхал вместе с адвокатом Петром Онопенко и следователем Соломенского районного управления полиции Евгением Хоменко. Приятели распивали алкоголь.

При опросе участников посиделок выяснилось, что между Хоменко и Писанцом произошел словесный конфликт. Мужчины подрались. Погибшего следователь ударил рукой по лицу. После этого знакомые успокоились и продолжили застолье.

Неожиданно спустя 40 минут после потасовки у судьи пошла кровь из носа и посинело лицо. После этого пострадавший упал. Хоменко и Онопенко попытались оказать ему медицинскую помощь, вызвали бригаду врачей и полицию.

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Фото: Pixabay.com