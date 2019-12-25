В сеть слили жесткие кадры с удушением и избиением студентки.

Полиция начала проверку после жестокого избиения студентки в техникуме в Липецке. Об этом сообщили региональные правоохранительные органы. Глава пресс-службы МВД по Липецкой области Ольга Снежкова уточнила, что проверяются сведения из соцсетей о том, что в раздевалке местного учебного учреждения пострадала девушка. Ранее в интернет попал ролик, на котором видно, что одна из участниц конфликта ведет себя агрессивно по отношению к окружающим. Затем в потасовку включаются еще несколько человек.

В кадре видно, что одну из девушке повалили на пол и начали бить ногами. Перед этим у жертвы злоумышленники отобрали мобильное устройство и личные вещи. В отдельных эпизодах видно, что пострадавшую душат. При этом ни один присутствующий при этом человек не заступился за нее.

По факту инцидента проводится проверка, в образовательной организации работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает участников конфликта и обстоятельства происшествия. пресс-служба МВД по региону

В собственном Instagram-аккаунте глава Липецкой области Игорь Артамонов написал о том, что если факт избиения подтвердился, то виновные студенты будут отчислены, а в отношении руководства техникума будет принято кадровое решение.

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Фото: Piter.tv