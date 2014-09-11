Сейчас подозреваемый задержан.

В Альметьевске неизвестный c гранатой пригрозил взорвать жилой дом. Об этом рассказали представители МВД по Татарстану. На данный момент подозреваемый задержан. В момент его поимки никто не пострадал. Звонок об угрозе получили представители закона от местной женщины. Она рассказала, что супруг вернулся домой в нетрезвом состоянии и угрожает взорвать здание. Она уточнила, что речь идет о доме под номером 7, расположенном на улице Сулеймановой.

Факт подтверждаем. По предварительной информации, мужчина пьяный пришел домой, угрожает подорвать дом. Мужчина в Альметьевске задержан сотрудниками полиции, на месте работает следственно-оперативная группа. пресс-служба МВД РФ по региону

Известно, что сейчас на месте инцидента работают все оперативные службы города.

Петербургские полицейские задержали продавца боеприпасов.

Фото: Piter.tv