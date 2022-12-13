Полиция начала проверку после драки в школе Московского района

В Московском районе Петербурга школьники избили сверстника. Дети сняли инцидент на камеру. Полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Конфликт произошел еще 20 февраля. Мать пострадавшего семиклассника обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что ее ребенка избил ровесник. От ударов подросток потерял сознание.
Сейчас пострадавший находится в больнице. Пациент в удовлетворительном состоянии.
Накануне в полицию обратились родители второго участника драки. Они написали встречное заявление. Подробности уточняются.
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мальчика в петербургской школе. Мать пострадавшего рассказала, что сотрудники школы не приняли меры, чтобы остановить драку. Кроме того, они не оказали 13-летнему учащемуся первую помощь. Эту информацию проверяют следователи центрального аппарата.
Ранее на Piter.tv: на Меншиковском проспекте спасатели через окно попали в квартиру к шестилетней девочке, которую родители оставили дома одну.
Фото: Piter.tv
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