Полиция начала проверку после драки в школе Московского района

В результате рукопашной один мальчик попал в больницу.

В Московском районе Петербурга школьники избили сверстника. Дети сняли инцидент на камеру. Полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Конфликт произошел еще 20 февраля. Мать пострадавшего семиклассника обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что ее ребенка избил ровесник. От ударов подросток потерял сознание.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Пациент в удовлетворительном состоянии.

Накануне в полицию обратились родители второго участника драки. Они написали встречное заявление. Подробности уточняются.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мальчика в петербургской школе. Мать пострадавшего рассказала, что сотрудники школы не приняли меры, чтобы остановить драку. Кроме того, они не оказали 13-летнему учащемуся первую помощь. Эту информацию проверяют следователи центрального аппарата.

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Фото: Piter.tv