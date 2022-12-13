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На Меншиковском проспекте спасатели через окно попали в квартиру к шестилетней девочке, которую родители оставили дома одну

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Местные жители, увидев ребенка в таком положении, очень испугались. Они вызвали МЧС. 

На Меншиковском проспекте петербургские спасатели проникли через окно в квартиру, где маленькая девочка находилась одна. Малышка выбрасывала из окна игрушки и забиралась на оконную раму. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале  "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Родители оставили малышку одну, а сами ушли на работу. Шестилетняя авантюристка открыла окно и смотрела вниз, сидя на подоконнике. Местные жители, увидев ребенка в таком положении, очень испугались. Они вызвали МЧС. 

Бабушка ушла на работу и закрыла девочку дома. Малышке стало скучно и она решила выбрасывать свои игрушки в окно, тем самым подвергнув себя опасности. Высовывалась в окно и смотрела вниз на игрушки. Я вызвала немедленно службу спасения МЧС и наряд полиции.

Очевидец

Спасатели забрались к ребенку по пожарной лестнице и остались дожидаться родных. Сейчас они находится с малышкой.

Ранее на Piter.tv: на Плесецкой улице школьница нарушила ПДД и попала под машину.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дети у окон, меншиковский проспект, спасатели, спасли ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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