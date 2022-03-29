Люди в панике разбежались от здания.

Полиция мексиканского Канкуна проверяет информацию о стрельбе в аэропорту. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказал руководитель местной полиции Лусио Эрнандес Гутьеррес. Известно, что региональная служба спасения в штате Кинтана-Роо получила сведения от очевидцев о перестрелке в воздушной гавани курортного города Канкун.

Служба спасения получила вызов о выстрелах из огнестрельного оружия в терминале 3 аэропорта Канкун. Все власти на месте, на данный момент нет информации о раненых, используемом оружии или других признаках, подтверждающих этот факт. Лусио Эрнандес Гутьеррес, глава полиции

Также пользователи социальных сетей публикуют видео из аэропорта Канкуна с комментариями о стрельбе. В кадре видна паника людей, находящихся около здания аэропорта, а также на парковке. Звуков выстрелов не слышно, но люди все равно разбегаются в разные стороны. Мексиканские СМИ заявили о том, что на месте из-за предполагаемой стрельбы правоохранительными органами задействован режим "красной угрозы".

Р.S. Позже стало известно о том, что сведения о выстрелах не подтвердились.

В Израиле неизвестные устроили стрельбу в городе Хадера.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Mash

