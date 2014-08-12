Правоохранители могли принять высадку десанта в парке за опасность для правительственного комплекса.

Полиция Вашингтона приказала эвакуировать Капитолий из-за возможной угрозы от самолета. Инцидент зафиксирован вечером 20 апреля в американской столице. По мнению правоохранителей, для местного комплекса правительственных зданий, расположенном на Капитолийском холме, возникла опасность из-за некоего "воздушного судна". Соответствующее заявление сотрудники полиции опубликовали в официальном рапорте о случившемся. Конкретное наименование этого судна не уточняется.

Полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолии. обращение полиции США

Позже американские правоохранители опубликовали в своем аккаунте в социальных сетях пост, в котором подчеркнули, что эвакуация из Капитолия была проведена в качестве меры предосторожности, а подробности инцидента будут представлены общественности позже. В социальных сетях появился ролик, предположительно на котором заснята сама причина эвакуации. на видео показано, что парашютная команда армии "Золотые рыцари" по воздуху прибыла в парк Нэтс на Ночь благодарности военным. Десантирование ее членов из самолета полиция Вашингтона могла воспринять как угрозу.

Генсек ООН направил письма Путину и Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве.

Фото и видео: Telegram / SHOT