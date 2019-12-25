Стефан Дюжаррик рассказал прессе о том, что просьбы в письменном видео были переданы главам РФ и Украины через постпредов.

Генсек ООН направил письма Путину и Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве. Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга во Всемирной организации сообщил официальный представитель главы ООН Антониу Гутеррниша Стефан Дюжаррик. По словам иностранца, офис генерального секретаря передал постоянным представителям России и Украины отдельные письма к лидерам государств. В них говорилось о просьбе принять Гутерриша в Москве и Киеве соответственно.

Отдельные письма были вручены…В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского - принять его в Киеве. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик подчеркнул, что Гутерриш считает, что в такое важное и опасное время требуется обсуждать срочные шаги по установлению мира на Украине. Также генсек ООН стремится поднять вопрос относительно будущего милитаризма на основании Устава и международного права. По словам представителя ООН, и РФ, и Украина являются теми странами, которые всегда поддерживали организацию. Стефан Дюжаррик добавил, что на текущий момент ответов от руководств Москвы и Киева ООН пока что не получили.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций