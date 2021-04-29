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Полиция Потсдама расследует убийство четырёх человек в одной из больниц

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В преступлении подозревается сотрудница госпиталя для лиц с ограниченными возможностями.

Полиция Потсдама расследует убийство четырёх человек в одной из больниц. Об этом рассказали журналисты из местного издания Potsdamer Neueste Nachrichten. На данный момент также известно об одном пострадавшем. Он находится в тяжелом состоянии.

Травмы всех жертв возникли в результате жесткого внешнего насильственного воздействия.

статья в немецкой прессе 

По подозрению в преступлении задержана 51-летняя сотрудница госпиталя. Мотив женщины выясняется. В СМИ полагают, что речь идет о запланированном убийстве. Тела жертв обнаружены вечером 28 апреля в нескольких палатах больницы. Пока что неизвестно, от чего именно погибли жертвы. Все они имели ограниченные возможности.

В Петербурге раскрыли убийство, совершенное 22 года назад.

Видео: YouTube / BILD

 

Теги: германия, инвалиды, потсдам, убийство
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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