В Петербурге раскрыли убийство, совершенное 22 года назад

Двух подозреваемых задержали накануне.

В Петербурге раскрыли убийство, совершенное летом 1999 года. об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 23 июля 1999 года обратилась женщина, так как ее сын А. 1972 г.р. 19 июля уехал на работу и не вернулся. А. работал водителем на автомобиле МАЗ с прицепом занимался грузоперевозками по Петербургу и Ленобласти. Около 19:00 19 июля он загрузился цветным металлом (21 тонна) в Пушкине и поехал в сторону морского порта Петербурга. Около 23:00 на пейджер директора компании поступило сообщение о том, что автомобиль А. сломан и он находится в Павловске. Уже 20 июля автомобиль был найден вскрытым, 3 тонн металла и водителя не было. В августе 1999 года было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению данного преступления причастны Д. 1968 г.р и М. 1966 г.р. Оба были задержаны 27 апреля 2021 года, мужчины уже имеют судимости.

По предварительной информации, 20 июля 1999 года задержанные увидели забуксовавший МАЗ. Они напали на А. и украли металл. После этого они отвезли А. в поле и ножом нанесли ему множественные ранения. Труп они сбросили в придорожную канаву.

Ранее в Ленобласти в хозяйственной сумке нашли фрагменты тела женщины.

Фото: Piter.tv