Полиция Польши стабилизировала ситуацию в центре для нелегалов, где мигранты устроили бунт

Агрессивных активистов на границе с Белоруссией успокоили силовики.

Полиция Польши стабилизировала ситуацию в охраняемом центре для задержанных нелегалов, где мигранты устроили бунт. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказали представители правоохранительных структур страны. В настоящее время пограничную службу поддерживают свыше 500 представителей закона из других ведомств.

После попытки форсировать ограждение охраняемого центра в Венджине, в котором находятся более 600 мигрантов, ситуация стабилизирована. Никому из этих людей не удалось скрыться. пресс-служба полиции Польши

Напомним, что 25 ноября пограничная охрана Польши информировала журналистов и общественность о вспыхнувшем бунте в закрытом центре для иностранцев, которых поймали из-за нарушения режима пребывания в стране. Центр располагается в местности под названием Венджин в Любушском воеводстве, в западной части государства. Примерно сотня агрессивных активистов из Ближнего Востока и Аырики вышли из здания. Они потребовали освобождения, крича "Freedom!" ("Свобода!"). Беженцы заявили, что просто пытаются попасть на территорию ФРГ.

Премьер Польши опасается, что в Белоруссию вскоре начнут приезжать мигранты из Афганистана.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Беларусь