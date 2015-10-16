Премьер Польши опасается, что в Белоруссию вскоре начнут приезжать мигранты из Афганистана

Глава польского правительства считает, что в этом Минску может помогать Москва.

В Польше опасаются, что в Белоруссию вскоре начнут приезжать мигранты из Афганистана. Об этом премьер страны Матеуш Моравецкий заявил на совместной пресс-конференции в Берлине с врио канцлера Германии Ангелой Меркель.

Политик сказал, что мигранты из стран Ближнего Востока перестали прилетать в Белоруссию, но в Польше опасаются, что Минск "пригласит" других беженцев.

Мы опасаемся, что следующим путем миграции будет приглашение мигрантов, беженцев из Афганистана

Матеуш Моравецкий

В Польше считают, что данный шаг станет следующим "ходом на шахматной доске", который якобы планируется руководством РФ и Белоруссии.

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Видео: YouTube / phoenix