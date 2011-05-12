Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

Полиция Подмосковья задержала двух подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, жертвой телефонных аферистов стала 32-летняя жительница Одинцовского городского округа. Сначала они представились якобы работниками сотового оператора, которые под предлогом продления договора выманили у нее код из SMS-сообщения. Позже потерпевшей набрали неизвестные, сообщив о взломе личного кабинета на портале Госуслуг, и убедили ее перевести безналичные накопления на определенные счета.

С учетом последующих звонков от мошенников общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и задержали двух уроженцев Новосибирской области, которые перевели деньги своим кураторам. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА