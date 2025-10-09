Злоумышленники в ходе телефонных звонков представлялись сотрудниками Минцифры и ФСБ.

Полиция Подмосковья расследует аферу с хищением российской и иностранной валюты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники в ходе телефонных звонков представлялись сотрудниками Минцифры и ФСБ. Они сообщили 19-летней жительнице Подольска о якобы взломе ее личного кабинета на портале "Госуслуг" и оформлении доверенности на проведение банковских операций в пользу лица, связанного с террористической деятельностью.

Аферисты потребовали от девушки передать все имеющиеся в квартире наличные некоему сотруднику безопасности. Гражданка собрала около 16,5 миллиона рублей, более 38 тысяч евро и свыше 500 тысяч долларов. Она передала наличные прибывшему мужчине. Однако криминальный курьер был задержан правоохранителями. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе студент стал фигурантом уголовного дела о хищении у бабушки 500 тысяч рублей.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья