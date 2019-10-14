При расследовании уголовного дела о массовой драке на "Апрашке" задержали 43 мигранта

К административной ответственности привлекли 21 иностранца.

Полиция Петербурга провела серию оперативных мероприятий по уголовному делу о массовой драке. В ходе расследования в полицию доставили 43 нелегальных мигранта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 14 сентября у Апраксина двора" в ходе конфликта между двумя группами мигрантов был тяжело ранен гражданин одного из среднеазиатских государств. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий 10 октября задержали одного из подозреваемых в преступлении.

Также 11 октября сотрудники угрозыска при поддержке бойцов ГУ Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия по 18 адресам в Красногвардейском, Приморском, Кировском, Московском, Невском, Фрунзенском и Калининском районах Санкт-Петербурга и в Тосненском районе Ленобласти. В полицию доставили 43 мигрантов для проверки на соблюдение миграционного законодательства.

К административной ответственности привлекли 21 иностранца, из них двое по статье 18.8 КоАП РФ, семеро – по статье 19.27 КоАП РФ, двенадцать – по статье 20.1 КоАП РФ. По ряду доставленных лиц будет принято решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.

Также, при обысках изъято помповое ружье и травматический пистолет, законность приобретения которых проверяется.

Ранее полиция провела обыски после массовой драки в центре Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области