Полиция проводит обыски после массовой драки в центре Петербурга

В конфликте участвовали около 50 мигрантов, после этого два человека попали в больницу.

Сотрудники петербургской полиции и Росгвардии проводят 20 обысков в рамках расследования дела о массовой драке со стрельбой и поножовщиной на Апраксином дворе. Всего в следственных мероприятиях задействованы около 70 правоохранителей. Об этом пишет "Фонтанка".

Стражи порядка пришли с обысками в квартиры подозреваемых в Центральном, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Приморском районах города. Оперативники пытаются выяснить, кто в ту ночь стрелял, а кто просто бил.

Напомним, массовая драка на Апраксином дворе произошла в ночь на 15 сентября. В полицию позвонил один из очевидцев и сообщил, что на Садовой улице около 50 мигрантов с битами в руках окружили машину. Приехавшие на место ЧП правоохранители никого не нашли, однако увидели гильзы и лужи крови.

Этой же ночью в Мариинскую больницу доставили двух граждан Таджикистана 32 и 39 лет. У них диагностировали ножевые ранения груди, живота и ягодиц.

Утром 16 сентября полиции удалось задержать 12 подозреваемых. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по двум статьям "Хулиганство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в магазине на Партизана Германа посетители подрались с охранником.

Фото: Piter.TV