В магазине на Партизана Германа посетители подрались с охранником

В результате конфликта никто не пострадал.

Вечером 2 октября в продуктовом магазине на Партизана Германа произошла драка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сторонами конфликта стали сотрудник охраны и 2 посетителя. Свидетели утверждают, что молодые люди были с признаками сильного алкогольного опьянения. В результате инцидента никто не пострадал. О причинах драки не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажиры предотвратили убийство в поезде "Мурманск - Санкт-Петербург".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"