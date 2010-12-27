В магазине на Партизана Германа посетители подрались с охранником

Вечером 2 октября в продуктовом магазине на Партизана Германа произошла драка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Сторонами конфликта стали сотрудник охраны и 2 посетителя. Свидетели утверждают, что молодые люди были с признаками сильного алкогольного опьянения. В результате инцидента никто не пострадал. О причинах драки не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажиры предотвратили убийство в поезде "Мурманск - Санкт-Петербург".
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 )