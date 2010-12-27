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В магазине на Партизана Германа посетители подрались с охранником
Вчера, 23:14
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nadezhda_sib

В магазине на Партизана Германа посетители подрались с охранником

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В результате конфликта никто не пострадал.

Вечером 2 октября в продуктовом магазине на Партизана Германа произошла драка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сторонами конфликта стали сотрудник охраны и 2 посетителя. Свидетели утверждают, что молодые люди были с признаками сильного алкогольного опьянения. В результате инцидента никто не пострадал. О причинах драки не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажиры предотвратили убийство в поезде "Мурманск - Санкт-Петербург". 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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