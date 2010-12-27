Пассажиры предотвратили убийство в поезде "Мурманск - Санкт-Петербург"

Конфликт в вагоне-ресторане закончился поножовщиной.

Во вторник, 1 октября, пассажир поезда по маршруту "Мурманск - Санкт-Петербург" устроил поножовщину. Пострадавшего спасли другие люди, находящиеся в вагоне-ресторане. В отношении обидчика возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Об этом сообщила пресс-служба Мурманского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Поезд следовал по перегону станций "Кандалакша - Княжая", когда 22-летний молодой человек поссорился с одним из пассажиров. Конфликт дошел до того, что мужчина взял нож и нанес своему оппоненту не менее трех ударов. Убийство предотвратили другие пассажиры, которые отобрали у агрессора холодное оружие.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту случившего проводится проверка, расследование уголовного дела продолжается.

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