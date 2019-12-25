Полиция Петербурга остановила вечер писем акционисту Крисевичу в баре "Фогель"

В Instagram-аккаунте бара сообщают, что заведение опечатывают за нарушение антиковидных норм.

В воскресенье, 24 октября, в Петербурге полицейские и сотрудники Роспотребнадзора остановили вечер писем в баре "Фогель"на Суворовском проспекте, 38, который был посвящен арестованному акционисту Павлу Крисевичу. Об этом сообщает Telegram-канал "ПЬЯTNIЦА".

В Instagram-аккаунте бара сообщают, что заведение опечатывают за нарушение антиковидных норм. Как рассказал учредитель бара Валентин Хорошенин, поступила жалоба, в которой указывали на проведение массового мероприятия с нарушением санитарных норм, однако при подсчёте выяснилось, что посетителей меньше, чем 40 человек.

Напомним, в июне этого года Крисевич был арестован на два месяца за стрельбу у Кремля. Акция проходила 11 июня, тогда Крисевич устроил очередной провокационный перформанс, где он сделал два предупредительных выстрела в воздух из охолощенного оружия на Красной площади, а затем изобразил самоубийство. После этих действий Крисевича почти сразу же задержала полиция, видео с задержанием публиковал Piter.tv.

Ранее мы сообщали, что общежитие СПбГУ обыскали из-за стрельбы на Красной площади. Обыск прошел в комнате студентки и журналистки издания Sota.Vision.

Фото: Piter.tv