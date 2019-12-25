Общежитие СПбГУ обыскали из-за стрельбы на Красной площади

Обыск прошел в комнате студентки и журналистки издания Sota.Vision.

В четверг, 17 июня, в своем telegram-канале издание Sota.Vision сообщили об обыске в комнате их журналистки, студентки Ники Самусик.

Были изъяты плакаты с одиночных пикетов, SD-карта и старый телефон. отмечает издание

Сотрудники правоохранительных органов пришли в общежитие и изъяли предметы, когда Ники не было: девушка проходит практику в другом городе.

Издание "Фонтанка" сообщило, что неделю назад, 11 июня, на Красной площади в столице петербуржец Павел Крисевич решил устроить перфоманс со стрельбой из охолощенного оружия. Акцию устроили в поддержку политических заключенных. Самусик освещала мероприятие.

Журналистку и акциониста задержали. Против Крисевича возбудили уголовное дело о хулиганстве, а Самусик проходит по делу как свидетель.

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Фото: Piter.tv