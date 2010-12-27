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Полиция Петербурга готовится к провокациям на "Алых парусах"
Сегодня, 14:12
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arteliseev

Полиция Петербурга готовится к провокациям на "Алых парусах"

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ГУ МВД по Петербургу попросила горожан и гостей праздника выпускников с пониманием отнестись к мерам безопасности.

В сообщении, размещенном на сайте главка 23 июня отмечается, что эти меры связаны с ограничением дорожного движения и досмотром выпускников. Дополнительно полиция намерена работать с информацией о попытках проведения политических акций, "направленных на дестабилизацию общественного порядка в городе".

Петербуржцев и гостей города попросили отнестись с пониманием к введенным мерам безопасности. Отмечается, что эти действия направлены на то, чтобы ничто не могло омрачить праздник, организованный для детей.

Наш специальный материал, посвященный "Алым парусам", можно прочитать по ссылке. К тому же, в ночь на понедельник в Петербурге осадков не ожидается.

Фото: Pixabay

Теги: алые паруса, гу мвд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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