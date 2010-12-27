Вечер "Алых парусов" и ночь на понедельник в Петербурге пройдут без осадков

Погода обещает выпускникам приятный праздник.

Стал известен прогноз погоды на воскресенье, 23 июня и на следующий рабочий день. Известно, что именно в ночь на 24 июня в Петербурге пройдет праздник выпускников "Алые паруса", большой материал о котором мы опубликовали ранее.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в конце недели в Северной столице ожидается небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер примет западное направление и будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит 20-22 градуса тепла.

Похожий прогноз погоды запланирован и на следующий день. В понедельник в Петербурге также ожидается переменная облачность. Ночной ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью в 3-8 м/с. Днем он усилится – 7-12 м/с.

Ночная температура воздуха составит 12-14 градусов со знаком "плюс", а днем – +20...+22 градуса.

Атмосферное давление оба дня будет слабо повышаться.

Фото: Pixabay