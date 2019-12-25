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Полиция Монреаля опровергла захват заложников в офисе Ubisoft
Сегодня, 7:45
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lesjasap

Полиция Монреаля опровергла захват заложников в офисе Ubisoft

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Представители закона не обнаружили угроз в помещении.

Полиция Монреаля опровергла захват заложников в офисе Ubisoft. Об этом правоохранительные органы заявили в собственном Twitter-аккаунте. По словам специалистов, на самом деле никакой опасности в канадском офисе игровой студии не было.

На данный момент угроз не обнаружено. Сейчас мы эвакуируем здание

полиция Монреаля

Напомним, что вечером 13 ноября местные СМИ заявили о захвате заложников в Монреале. Инцидент якобы произошел в студии Ubisoft. Из офиса выходили люди с поднятыми руками. Позже нарративный директор Assassin"s Creed Valhalla Дерби Макдевитт отметил, что на самом деле заложники были захвачены рядом с офисом игровой компании.

В Грузии напали на банк, в отделении которого был захват заложников.

Фото: Pixabay.com

Теги: ubisoft, заложники, канада, монреаль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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