Представители закона не обнаружили угроз в помещении.

Полиция Монреаля опровергла захват заложников в офисе Ubisoft. Об этом правоохранительные органы заявили в собственном Twitter-аккаунте. По словам специалистов, на самом деле никакой опасности в канадском офисе игровой студии не было.

На данный момент угроз не обнаружено. Сейчас мы эвакуируем здание полиция Монреаля

Напомним, что вечером 13 ноября местные СМИ заявили о захвате заложников в Монреале. Инцидент якобы произошел в студии Ubisoft. Из офиса выходили люди с поднятыми руками. Позже нарративный директор Assassin"s Creed Valhalla Дерби Макдевитт отметил, что на самом деле заложники были захвачены рядом с офисом игровой компании.

В Грузии напали на банк, в отделении которого был захват заложников.

Фото: Pixabay.com