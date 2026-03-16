Полиция Израиля опубликовала кадры падения кассетного боеприпаса на улице Тель-Авива

В полиции напомнили об объявлении воздушной атаки.

Правоохранительные органы на территории еврейского государства опубликовали видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела момент удара якобы кассетного боеприпаса по улице Тель-Авива. Соответствующими данными местная полиция поделилась через социальные сети. Сотрудники полиции отметили, что население города проигнорировало предупреждение об объявленной воздушной тревоге. Власти подчеркнули, что гражданам следует избегать ненужных рисков для жизни и здоровья.

На одном из участков видно, как граждане не находятся в укрытии, а рядом с ними падает кассетный боеприпас, в результате чего трое мирных жителей получили незначительные травмы. пост в Telegram-канале полиции Израля

Макгрегор: Израиль может прибегнуть к использованию ядерного оружия против Ирана.

Фото и видео: Telegram / Пресс служба Полиции Израиля