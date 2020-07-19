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Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте

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Задержанный не был ранее известен полиции.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте.  Об этом сообщила радиостанция RTL.

В рамках расследования задержан под стражу 39-летнего выходца из Руанды. Отмечается, что ранее молодой человек не состоял на учёте в полиции. Мужчина помогал епархии на добровольных началах. Именно он должен был закрыть двери собора в пятницу вечером.

Напомним, что собор вспыхнул ярким пламенем около 7:30 по местному времени (8:30 по Московскому. Причины возгорания в настоящий момент неизвестны. Стоит отметить, что собор святого Петра и Павла является одной из крупнейших готических церквей во Франции. 

Ранее мы сообщали о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.

Видео:YT / Franceat

Теги: загорелся собор петра и павла, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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