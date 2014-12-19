Элмар Вахер заметил, что вопрос еще не урегулирован на законодательном уровне.

Полиция Эстонии намерена 9 мая противодействовать демонстрации российской символики около памятника советским воинам, павшим во Второй мировой войне. речь идет о шествии около Бронзового солдата в Таллине. Об этом руководитель местного департамента по пограничной охране и правоохранительным органам рассказал Элмар Вахер в эфире гостелерадио ERR. Чиновник считает неприемлемой поддержку действий РФ из-за специальной военной операции на Украине.

Мы готовы преградить такую возможность 9 мая и выйдем большими силами, так как ситуация совсем иная, чем в прежние годы. Элмар Вахер, глава полиции Эстонии

Эксперт ответил на вопрос журналистов о том, как будут действовать правоохранители в том случае, если кто-то придет к памятнику в форме советской армии, с георгиевской ленточкой или альтернативными военными символами России. Элмар Вахер заметил, что сначала оперативники предложат их снять. Он отметил, что парламент все еще не принял решения, которые дадут больше свободы полиции по данному вопросу. Ожидается, что постановление о запрете будет принято за оставшийся месяц. Пока что вопрос в стране не урегулирован с правовой точки зрения.

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