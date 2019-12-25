ФРГ: ЕС может пойти "существенно дальше" в вопросах санкций против России

Роберт Хабек рассказал о дальнейшем давлении на РФ в вопросе экономики.

В Германии заявили, что Евросоюз может пойти "существенно дальше" в вопросах санкций против России. Соответствующее заявление на брифинге с журналистам сделал министр по вопросам экономики ФРГ Роберт Хабек. Он выступил в Берлине.

Твердо убежден, что мы можем пойти существенно дальше. Мы видели, насколько текущие санкции эффективны. Мы видим, где, вероятно, есть попытки обойти их. Роберт Хабек, министр по экономике Германии

Напомним, что еще 3 апреля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил прессе о том, что западные страны "в ближайшие дни" примут дополнительные ограничения против России. Хабек также упоминал о том, что пятый пакет может быть одобрен на текущей неделе.

Шольц: Запад в ближайшие дни обсудит новые меры против России.

Фото: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz