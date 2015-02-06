Шольц: Запад в ближайшие дни обсудит новые меры против России

Канцлер Германии прокомментировал инцидент в Буче.

Шольц заявил, что западные страны в ближайшие дни обсудят новые меры против России. Соответствующее заявление немецкий канцлер сделал вечером 3 марта перед местными журналистами в Берлине. По словам чиновника, в ближайшие дни западные страны введут дополнительные ограничения в отношении РФ. Он также напомнил СМИ о продлении оказания военной помощи киевскому режиму.

В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры. Путин и поддерживающие его лица ощутят последствия. И мы продолжим предоставлять Украине оружие, с тем чтобы она могла защититься от российского вторжения. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

В Германии призвали "полностью расследовать" события, произошедшие в украинском населенном пункте Буча. Олаф Шольц уточнил, что массовое убийство мирного населения является военным преступлением, поэтому данная область должна изучаться международными организациями. В частности, речь идет о Международном комитете Красного Креста. Российское министерство по обороне опровергло сведения Украины о том, что военные убили гражданское население Бучи в Киевской области. Они заметили, что ВС РФ покинули территорию еще 30 марта, а якобы имеющиеся "свидетельства преступлений" появились у Киева только на четвертый день, когда в городе находились сотрудники Службы безопасности Украины.

Шольц заявил, что не согласен с предложенной схемой расчётов за российский газ.

Фото: YouTube / faz