Полицией Королева задержан курьер мошенников, обманувших студентку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства. 20-летней студентке позвонил лжесотрудник службы доставки, который попросил назвать код из СМС. После этого потерпевшей стали звонить мнимые сотрудники Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили ее в причастности к финансированию террористической организации. Чтобы избежать уголовной ответственности, она передала курьеру ценности из домашнего сейфа, а другому посыльному отдала наличными 120 тысяч рублей.

Сыщики смогли выйти на след второго курьера. Задержанный признался, что в его обязанности входило забирать наличности у граждан и вносить деньги на криптокошелек. Фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья