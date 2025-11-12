Украденный телефон был продан таксисту.

В Химках задержали мужчину, который похитил телефон и часы у уснувшего посетителя ресторана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в заведении на улице Дружбы. Злоумышленник заметил в вестибюле крепко спавшего мужчину, вытащил из кармана его куртки мобильный телефон, снял с его руки часы и скрылся. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого.

Во время личного досмотра подозреваемого сотрудники полиции изъяли похищенные часы. Украденный телефон был продан таксисту. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья