Петербургский экс-полицейский получил пять лет за избиение до смерти задержанного

Полицейский ударил задержанного коленом в грудь, от чего тот скончался. Иван Анфилатов вину не признал.

Экс-сотрудник полиции Петербурга Иван Анфилатов получил пять лет лишения свободы за избиение до смерти задержанного. Также суд взыскал с бывшего полицейского более одного миллиона рублей в пользу родственников погибшего. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Анфилатов обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти и в превышении должностных полномочий. Полицейский ударил задержанного коленом в грудь, от чего тот скончался. Иван Анфилатов вину не признал.

Также к суду привлекался инспектор ППС Блыжков, который видел данное избиение и даже пытался потом прикрыть своего коллегу. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее з а нападение на главного медика ФСИН петербуржцы получили по три года колонии.

Фото: Piter.TV