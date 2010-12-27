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Петербургский экс-полицейский получил пять лет за избиение до смерти задержанного
Сегодня, 8:55
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nastya960

Петербургский экс-полицейский получил пять лет за избиение до смерти задержанного

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Полицейский ударил задержанного коленом в грудь, от чего тот скончался. Иван Анфилатов вину не признал.

Экс-сотрудник полиции Петербурга Иван Анфилатов получил пять лет лишения свободы за избиение до смерти задержанного. Также суд взыскал с бывшего полицейского более одного миллиона рублей в пользу родственников погибшего. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Анфилатов обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти и в превышении должностных полномочий. Полицейский ударил задержанного коленом в грудь, от чего тот скончался. Иван Анфилатов вину не признал.

Также к суду привлекался инспектор ППС Блыжков, который видел данное избиение и даже пытался потом прикрыть своего коллегу. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее за нападение на главного медика ФСИН петербуржцы получили по три года колонии.

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, полицейский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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