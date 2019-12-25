Полицейский, сбивший насмерть рабочего, получил три года колонии

"Преступная небрежность" обошлась экс-полицейскому в три года заключения.

В Тосненском городском суде вынесением обвинительного приговора завершилось уголовное дело против бывшего полицейского, совершившего 18 июня прошлого года наезд на дорожного рабочего. От полученных травм рабочий скончался до приезда медицинской помощи. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД констатировали, что водитель был нетрезв.

Суд назначил служителю правопорядка наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием срока в колонии-поселении. Карточка дела размещена на сайте суда, из нее можно узнать имя бывшего блюстителя закона - Бойцев Игорь Валерьевич. 30-летний оперуполномоченный убойного отдела признан виновным по пункту "а" ч.4 ст. 264 УК РФ - нарушение ПДД и эксплуатация транспортного средства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшие смерть человека.

Недавно пьяный водитель сбил насмерть свою мать в Кировском районе Ленинградской области.

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