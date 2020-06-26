Пьяный водитель насмерть сбил свою мать

ДТП со смертельным исходом произошло в Кировском районе Ленобласти.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и ЛО, 3 мая в 21 час 15 минут, в СНТ "Треугольник" водитель автомобиля "Ford Focus" совершил наезд на женщину при невыясненных обстоятельствах. Находившийся за рулем 37-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что пострадавшей оказалась его 66-летняя мать. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сообщение в полицию поступило от диспетчера службы скорой медицинской помощи. Виновник происшествия был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 Уголовного кодекса РФ, "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что никаких ограничений на продажу алкоголя в увеличившиеся майские праздники вводить не планируется.

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