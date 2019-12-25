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Полицейский на "Mersedes" насмерть сбил дорожного рабочего в тосненском районе
Сегодня, 14:40
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lizapoluda

Полицейский на "Mersedes" насмерть сбил дорожного рабочего в тосненском районе

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Предполагается, что оперативник был пьян.

Утром четверга, 18 июня, в Тосненском районе произошло трагическое ДТП с участием "Mersedes". Водитель сбил 46-летнего дорожного рабочего. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла примерно в 5 часов утра на 121-м километре трассы Кемполово – Шапки. По предварительной информации, автомобиль направлялся в сторону Тосно. Как сообщил 47news, за рулем находился нетрезвый сотрудник убойного отдела ОМВД.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что в Колпино Volkswagen сбил сразу шесть пешеходов на "зебре".

Фото: ВКонтакте / dorinfo

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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