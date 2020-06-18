В Колпино Volkswagen сбил сразу шесть пешеходов на "зебре"

Среди пострадавших оказались четыре маленькие девочки.

Утром 18 июня в Колпинском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Мужчина 1954 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд сразу на шестерых пешеходов. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Авария произошла в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, возле дома №51 на Октябрьской улице в Колпино. Пострадавшими оказались две женщины 1988 и 1989 годов рождения, а также четыре маленькие девочки 2012, 2013, 2015 и 2016 годов рождения. Всех отправили в больницу. По предварительной информации, состояние женщин оценивается как удовлетворительное. Девочек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Сосновом Бору произошла авария из-за сломанного светофора.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти