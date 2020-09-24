В Сиэтле по данному факту ведется расследование.

Полицейский на велосипеде переехал голову протестующего в США и попал на видео. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". В социальные сети попал ролик, на котором видно, как представитель закона переезжает одного из демонстрантов в городе Сиэтл штата Вашингтон.

На кадрах зафиксировано, что по городским улицам движется колона полиции. В этот момент на тротуаре лежал местный житель. Один из офицеров решил не тормозить и переехать "живую преграду" на своем пути. При этом он держался за велосипед руками. на этот инцидент обратил внимание другой офицер, который подошел с демонстранту.

На данный момент местные СМИ заявили о том, что по факту будет проведено расследование.

Два полицейских получили ранения во время протестов в Луисвилле.

Видео: YouTube / Storyful Rights Management

