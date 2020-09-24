Два полицейских получили ранения во время протестов в Луисвилле

В Луисвилль беспорядки закончились стрельбой.

Два американских полицейских получили огнестрельные ранения во время протестов в Луисвилле штате Кентукки. Об этом сообщили журналисты местного телеканала WLKY со ссылкой на правоохранительные органы. В СМИ не уточнили о текущем состоянии пострадавших. Ранее в Twitter-аккаунте офицеры заявляли о том, что ранен только один их коллега.Из сообщения Федерального бюро расследований стало известно о том, что к месту происшествия направлен спецназ.

Напомним, что в городе Луисвилль беспорядки начались 23 сентября. Люди вышли на улицы, чтобы поддержать погибшую афроамериканку по имени Брионна Тейлор. Ее застрелили полицейский в марте 2020 года в собственной квартире. Вчера стало известно о том, что власти не будут предъявлять обвинения офицерам, участвовавшим в операции.

В Луисвилле задержали 68 человек в ходе демонстраций.



