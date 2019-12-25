В Луисвилле демонтировали статую Людовика XVI

Скульптура временно будет храниться в городском хранилище. Это защитит ее от вандалов.

В американском городе Луисвилль власти демонтировали статую Людовика XVI. Такое решение мэр Грег Фишер принял из-за боязни того, что протестующие серьезно навредят источнической скульптуре, установленной в 1976 году. Памятник городу подарил побратим - французский Монпелье. Король в свое время поддерживал американских революционеров.

После тщательного рассмотрения вопроса городские власти... приняли решение демонтировать статую короля Людовика XVI с её места на углу улицы Jefferson и 6th street из соображений общественной безопасности Грег Фишер, мэр Луисвилля

Объект подвергался нападению вандалов во время беспорядков. Неизвестным удалось оставить на памятнике граффити. Чистящие средства еще более усугубили состояние скульптуры. Временно памятник будет находится в городском хранилище.

Фото: AP Photo / Invision/Amy Harris