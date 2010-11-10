Власти Киева снесли памятник экипажу бронепоезда "Таращанец"

Украинские СМИ рассказали о демонтаже объекта.

В Дарницком районе украинской столицы власти в рамках "декоммунизации" снесли монумент экипажу советского бронепоезда "Таращанец". Об этом рассказали журналисты из местного Telegram-издания Обозреватель". Авторы материала разместили в социальных сетях ролик, на котором показано, как рабочие грузили монумент на грузовик. затем памятник был увезен в неизвестном направлении.

В Дарницком районе Киева коммунальщики убрали еще один памятник. На этот раз из одноименного парка убрали монумент "Таращанец", получивший свое название в честь одноименного советского бронепоезда. сообщение СМИ

Напомним, что памятник боевому экипажу бронепоезда "Таращанец" располагался в центре одноименного парка Киева, вблизи к Дарницкому железнодорожному вокзалу. Первый монумент был установлен еще в 1939 году, однако во время оккупации города немецкими нацистами в 1941-1943 годах он был уничтожен. После этого другой монумент власти установили в 1974 году, его автором стал скульптор Валентин Зноба. Памятник находился на месте захоронения бойцов, защищавших Дарницкий железнодорожный узел от солдат белой армии Антона Деникина.

В Киеве демонтируют памятник Щорсу.

Фото и видео: Telegram / Obozrevatel.ua