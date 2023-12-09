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В Киеве демонтируют памятник Щорсу

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Власти города объявили о начале сноса монумента.

Коммунальные службы украинской столицы демонтируют памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы  местной администрации. Дополнительно чиновники разместили фотографии и ролики с места событий. В мэрии объяснили жителям города, что ранее этот монумент власти исключили из  государственного реестра памятников культурного наследия.

Коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. Возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

пресс-служба городской администрации

Снятый с пьедестала памятник после демонтажа будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.

Петербургский ЗакС запретил снос зданий с признаками памятника.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: киев, николай щорс, снос памятников
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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