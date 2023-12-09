В Киеве демонтируют памятник Щорсу

Власти города объявили о начале сноса монумента.

Коммунальные службы украинской столицы демонтируют памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы местной администрации. Дополнительно чиновники разместили фотографии и ролики с места событий. В мэрии объяснили жителям города, что ранее этот монумент власти исключили из государственного реестра памятников культурного наследия.

Коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. Возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко. пресс-служба городской администрации

Снятый с пьедестала памятник после демонтажа будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.

Петербургский ЗакС запретил снос зданий с признаками памятника.

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