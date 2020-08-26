В Луисвилле задержали 68 человек в ходе демонстраций

Полиция предъявила обвинения протестующим, которые вышли в знак протеста из-за гибели Брионны Тейлор.

В американском городе Луисвилль штата Кентукки задержали 68 человек в ходе демонстраций. Об этом сообщили журналисты местного телеканала CNN со ссылкой на источник в полиции. Офицеры пояснили, что городские беспорядки возникли после гибели афроамериканки по имени Брионна Тейлор.

Начальник городской полиции Роберт Шрёдер объяснил, что большая группа протестующих вышла на дорогу, что затруднило движение транспорта. Предупреждение полиции многие проигнорировали. Им предъявлены обвинения в создании препятствий на проезжей части, а также нарушении общественного порядка.

Напомним, что 13 марта полиция убила Брионну Тейлор. Офицеры полагали, что в ее квартире хранятся наркотики. В помещении находилась жертва и ее друг. Последний вступил в перестрелку с правоохранителями. В результате произошедшего полиция застрелила спящую женщину.

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Видео: YouTube / NBC News