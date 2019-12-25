В Петербурге задержали замглавы МО "Гавань" Сергея Кузина

Кузин также является координатором "Открытой России".

В среду, 29 июля, в Петербурге задержали заместителя главы МО "Гавань" и координатора "Открытой России" Сергея Кузина. Об этом Кузин сообщил в своем "Телеграм" в третьем часу дня.

По словам Кузина, визит полиции может быть связан с акцией по сбору подписей против обнуления президентских сроков и поправок в Конституции в целом. Акцию провели 15 июля на Малой Садовой улице в рамках кампании "НЕТ!".

Сейчас везут в ОП 28 на Марата, 79 для составления протокола. Статью пока что не сообщили. сообщил Кузин

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Фото: Канал дяди Сережи / "Телеграм"