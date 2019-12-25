К главе "Альянса учителей" в Петербурге пришли с обысками

Активисту вменяют оскорбление судьи.

К главе "Альянса учителей", профсоюза по защите прав сотрудников образовательной сферы, Даниилу Кену в Петербурге пришли с обысками. Об этом 3 июня сообщается в Twitter общественной организации "Открытая Россия" и в аккаунте брата Даниила Войцеха Кена.

Как сообщили в городском штабе Навального, сейчас Кена уже везут на допрос. Активисту вменяют оскорбление судьи, Кену может грозить крупный штраф или 480 часов обязательных работ.

Ранее мы писали, что в Кировском водоканале проходит обыск из-за крупных долгов.

Фото: Piter.TV; скрин Twitter