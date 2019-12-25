В Кировском водоканале проходит обыск из-за крупных долгов

В отношении директора МУП "Водоканал Кировского района" возбуждено уголовное дело. По версии следствия, женщина создала искусственную задолженность для предприятия. Об этом сообщила пресс-служба областного следственного комитета.
Удалось установить, что подозреваемая заключала экономически необоснованные договоры, стоимость которых в разы превышала 10% от уставного фонда МУП, не согласовывая их с местной администрацией. Таким образом директор пыталась добиться признания банкротства для компании. В результате накопилась задолженность свыше 634 миллионов рублей.
Сейчас сотрудники СК проводят обыски на предприятии в поиске необходимых улик.
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Фото: Пресс-служба СК СУ Ленобласти
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